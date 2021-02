Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Ntcham lâche ses vérités sur son arrivée à Marseille !

Publié le 5 février 2021 à 0h45 par A.M.

Arrivé en pleine crise à l'OM, Olivier Ntcham, prêté par le Celtic Glasgow, affiche toutefois sa joie de rejoindre le club phocéen.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Olivier Ntcham ne devrait probablement pas s'attendre à déclencher une telle crise. Et pour cause, c'est sa venue qui a poussé André Villas-Boas à réclamer son départ. Le Lusitanien, qui avait réclamé un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson, avait toutefois refusé le profil d'Olivier Ntcham, prêté par le Celtic Glasgow. Malgré tout, le milieu de terrain français se réjouit d'avoir rejoint l'OM.

«Je n'y croyais pas au début»