Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de maitre programmé pour... l’été prochain ?

Publié le 5 février 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 5 février 2021 à 8h20

Plus que jamais en quête d’un nouvel entraîneur, l’OM multiplie les pistes depuis plusieurs jours. Et Pablo Longoria aurait bel et bien pris contact avec Maurizio Sarri, mais qui ne serait disponible qu’en fin de saison.

Une question revient en boucle depuis l’annonce de la mise à pied d’André Villas-Boas : qui sera le prochain entraîneur de l’OM ' Comme le10sport.com vous l’a révélé cette semaine, plusieurs profils ont déjà recalé Pablo Longoria à cet effet, mais le head of football du club phocéen ne lâche rien. Bien déterminé à attirer une pointure sur le banc de l’OM, il pourrait même attendre l’été prochain pour boucler un énorme coup avec un technicien de renom…

L’OM discute encore avec Sarri, mais…