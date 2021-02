Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une date est fixée pour l’arrivée du prochain entraîneur de l’OM !

Publié le 5 février 2021 à 4h30 par T.M.

A la recherche du successeur d’André Villas-Boas, l’OM pourrait bien devoir attendre fin février pour régler cette question. Explications.

Remonté suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas a présenté sa démission. Depuis, l’OM a décidé de mettre à pied son entraîneur. Alors qu’une décision finale devrait être prise dans les prochains jours, Pablo Longoria s’est d’ores et déjà mis en quête d’un nouvel entraîneur pour le club phocéen. Et alors que de nombreux noms ont été associés à l’OM depuis la sortie fracassante de Villas-Boas, l’heureux élu pourrait finalement se trouver au Brésil. En effet, selon les dernières informations de AS , un accord de principe aurait été trouvé avec Jorge Sampaoli, actuel entraîneur de l’Atlético Mineiro.

Rendez-vous fin février ?