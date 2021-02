Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat en interne sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 5 février 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est dans le doute au sujet de son avenir au PSG, la criante d’un scénario négatif pour le club de la capitale dans ce dossier commencerait à gagner le vestiaire parisien.

« Je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion », a dernièrement indiqué Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Il faut dire que si le PSG serait proche de prolonger Neymar pour quatre ans, la donne est bien plus délicate avec l’international français. En effet, tandis que son contrat expirera le 30 juin 2022, l’ancien joueur de l’AS Monaco hésite encore entre signer un nouveau bail au PSG et partir dans une autre écurie. Et si cette situation inquiéterait naturellement les dirigeants parisiens, cette inquiétude commencerait maintenant à gagner le vestiaire.

Le vestiaire du PSG penserait que Kylian Mbappé veut rejoindre elle Real Madrid !