Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danilo Pereira valide totalement l'arrivée de Pochettino !

Publié le 5 février 2021 à 22h10 par A.D.

Alors que Thomas Tuchel a été remercié cet hiver, Mauricio Pochettino a pris place sur le banc du PSG. Recruté l'été dernier dans le club de la capitale, Danilo Pereira s'est livré sur l'arrivée du technicien argentin.

Peu satisfaite par la première partie de saison de Thomas Tuchel, la direction du PSG a décidé de le licencier. Pour remplacer le coach allemand, les têtes pensantes parisiennes ont décidé de faire appel à un ancien de la maison, Mauricio Pochettino. Alors qu'il fait ses débuts à Paris, le technicien argentin semble déjà avoir gagné du crédit. Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, Danilo Pereira a validé l'arrivée de Mauricio Pochettino.

«C'est ce qui nous correspond, et cela va fonctionner dans un futur proche»