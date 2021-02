Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une nouvelle révélation de taille sur l'avenir de Galtier !

Publié le 5 février 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors qu'Olivier Létang a exprimé le souhait de renouveler le contrat de Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC s'est exprimé sur son avenir chez les Dogues.

Vainqueur de ses cinq derniers matches, le LOSC a repris la première place de la Ligue 1, avec deux points d'avance sur l'OL et trois sur le PSG. Alors que Lille espère prolonger sa série de succès ce dimanche contre le FC Nantes (17h), l'entraîneur du club nordiste, Christophe Galtier, fait l'objet de nombreuses spéculations. Le nom du technicien de 54 ans revient régulièrement du côté de l'OM ces derniers temps, tandis que le président du LOSC, Olivier Létang, a montré sa volonté de prolonger son contrat. Christophe Galtier a livré son avis sur la situation en conférence de presse ce vendredi.

« Tout le monde doit se poser pour une éventuelle prolongation »