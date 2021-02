Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le coup de gueule de Zidane sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 5 février 2021 à 21h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos n'aurait pas encore scellé son avenir. Interrogé sur la possible prolongation de son capitaine, Zinedine Zidane s'est agacé en expliquant qu'il ne savait rien sur son futur.

Alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin, Sergio Ramos serait encore partagé entre une prolongation et un départ dans un autre club. En effet, le capitaine du Real Madrid peut négocier avec l'écurie de son choix depuis le 1er janvier pour un départ libre et gratuit en fin de saison, mais il n'aurait toujours pas trouvé le moindre accord, que ce soit avec une nouvelle équipe ou pour un renouvellement avec la Maison-Blanche . Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a été questionné sur l'avenir de Sergio Ramos. Alors qu'il n'a aucune information à dévoiler, le technicien du Real Madrid s'est emporté.

«Sergio Ramos ? Vous me demandez, mais je n'en sais rien, personne ne sait»