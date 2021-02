Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a lancé les grandes manœuvres pour Sergio Ramos !

Publié le 5 février 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Le PSG aurait formulé une offre à Sergio Ramos pour tenter de l’attirer. Le défenseur espagnol voudrait rester au Real Madrid la saison prochaine, mais il ne parvient toujours pas à trouver un terrain d’entente avec sa direction.

C’est un feuilleton qui s’éternise et qui commence à inquiéter fortement le Real Madrid. Arrivé en 2005, Sergio Ramos n’est plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat. Capitaine emblématique de la formation merengue, le défenseur espagnol voit son bail prendre fin en juin prochain et ne l’a toujours pas prolongé. Pourtant, les discussions ont commencé il y a déjà plusieurs mois et sa relation avec Florentino Perez est au beau fixe. Sergio Ramos voudrait rester au Real Madrid, mais les négociations sont dans l’impasse. Une situation qui interpelle et qui pousse les plus grands clubs européens à s’intéresser à son cas dans l’optique du prochain mercato estival. Manchester United et surtout le PSG sont annoncés comme des destinations possibles pour Sergio Ramos en cas de départ dans les prochains mois.

Ramos aurait parlé à son président de l'offre du PSG

« Nous verrons dans les prochains mois. Ici, Ramos trouverait un grand club avec toujours l'obsession de gagner. Le PSG est un des meilleurs au monde » déclarait il y a quelques jours Mauricio Pochettino dans les colonnes de Marca avant de préciser sa pensée au micro de RMC Sport. « Je voudrais éclaircir certaines choses. Ça a été sorti du contexte. La question était : "qu'est-ce que Ramos pourrait trouver au PSG ?". Je n'avais jamais parlé de Sergio. Ma réponse a été un peu déformée. J'ai répondu quelque chose qui concernerait n'importe quel joueur qui viendrait au PSG. Je ne parlerais jamais de Sergio » a-t-il confié. Mais une chose est sure, le PSG serait enclin à tenter le coup pour Sergio Ramos et serait même passé à l’action dans ce dossier. ABC indique que le défenseur espagnol s’est entretenu avec Florentino Perez dans une chambre d’hôtel en marge du match face à Elche le 30 décembre dernier et lui aurait annoncé qu’il possédait entres ses mains une offre de Leonardo. Le joueur aurait détaillé la proposition parisienne à son président avant de lui annoncer que sa volonté première était de rester au Real Madrid et de prolonger son contrat. Mais pour l’heure, les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord.

Le Real Madrid lui aurait posé un ultimatum