Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Caïazzo sur l’échec Mostafa Mohamed !

Publié le 5 février 2021 à 10h30 par T.M.

Avant de se tourner vers Anthony Modeste, l’ASSE a longtemps fait le forcing pour Mostafa Mohamed. Cela ne s’est finalement pas concrétisé et Bernard Caïazzo est revenu sur cet échec.

Ça y est, Claude Puel a enfin l’attaquant qu’il recherchait tant à l’ASSE. Dans les dernières heures du mercato hivernal, c’est Anthony Modeste qui a été prêté chez les Verts par Cologne. Toutefois, le Français était loin d’être le premier choix. En effet, durant tout le mois de janvier, l’ASSE a fait le forcing pour Mostafa Mohamed. L’Egyptien, alors à Zamalek, était le premier choix de Puel, mais au fil des semaines, les négociations se sont compliquées et les relations entre les deux clubs se sont tendues. Au final, c’est Galatasaray qui a raflé la mise avec Mostafa Mohamed. Un échec qu’on ne comprend pas forcément à l’ASSE comme l’a fait savoir Bernard Caïazzo.

« Etrange et surprenant »