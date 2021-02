Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme bombe lâchée sur la vente imminente de l’OM !

Publié le 5 février 2021 à 9h45 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la vente de l’OM revient au centre de l’actualité marseillaise. Et après un très long feuilleton et de nombreux rebondissements, cela serait désormais acté, le club phocéen va être vendu par Frank McCourt.

Depuis l’été dernier et le projet XXL de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, la vente de l’OM faisait énormément parler. Toutefois, face à ces différentes rumeurs, Frank McCourt et son entourage a toujours démenti ces rumeurs d’une vente comme cela a encore été le cas il y a quelques jours. Toutefois, malgré ces sorties répétées de l’Américain, des rumeurs ne cessaient d’apparaitre concernant une cession de l’OM et notamment un intérêt de l’Arabie Saoudite. D’ailleurs, à ce sujet, Thibaud Vézirian avait fait état de réunions très importantes à Noël du clan McCourt pour céder le club phocéen. Et cela serait désormais bouclé.

« Ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours »