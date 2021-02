Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l'attaque pour cet ancien entraîneur de Ligue 1 !

Publié le 5 février 2021 à 9h10 par T.M.

Ayant clairement identifié ce qu’il voulait pour le prochain entraîneur de l’OM, Pablo Longoria serait notamment passé à l’action pour… Robert Moreno.

Entre André Villas-Boas et l’OM, cela semble définitivement terminé. Dans l’attente de l’officialisation de cette séparation, Pablo Longoria s’est déjà mis en quête du futur entraîneur du club phocéen. Ce jeudi, AS révélait d’ailleurs un accord de principe avec Jorge Sampaoli, entraîneur de l’Atlético Mineiro. Un profil qui colle bien avec ce que rechercherait Longoria. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe , le « Head of Football » de l’OM rechercherait un entraîneur étranger avec notamment une grosse identité de jeu. Mais Sampaoli ne serait pas la seule piste envisagée, puisque 5-6 auraient été cochés pour venir entraîner l’OM.

L’option Moreno !

Et comme l’a développe le quotidien sportif ce vendredi, parmi les pistes explorées par Pablo Longoria, on retrouverait notamment celle menant à Robert Moreno. Depuis quelques jours désormais, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco est annoncé comme l’une des options de l’OM. Une piste qui se confirme et Longoria aurait même décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, dernièrement, une prise de température aurait été effectuée auprès du clan Moreno. L’Espagnol pourrait-il accepter ? Ces dernières heures, dans son entourage, on expliquait que Robert Moreno n’était pas forcément chaud à l’idée de reprendre un club en cours de saison.