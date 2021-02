Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Robert Moreno pour remplacer Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 4 février 2021 à 14h00 par T.M.

Parmi les différentes pistes évoquées pour venir prendre la succession d’André Villas-Boas à l’OM, le nom de Robert Moreno a notamment été évoqué. Ce jeudi, des précisions ont été apportés à propos de l’ancien entraîneur de l’AS Monaco.

Alors que l’OM s’est engagé dans un gros bras de fer avec André Villas-Boas, Pablo Longoria s’est lui déjà lancé dans la quête du prochain entraîneur phocéen. Une recherche compliquée. Comme le10sport.com vous l’a révélé, 3 entraîneurs ont déjà dit non à l’OM (Favre, Sarri et Benitez). Néanmoins, les pistes activées par le « Head of Football » sont nombreuses et ces dernières heures, il a notamment été question d’un intérêt pour Robert Moreno, passé notamment par le banc de l’AS Monaco. Saber Desfarges, journaliste pour Téléfoot La Chaine , expliquait notamment que l’Espagnol serait bien ciblé par Longoria, bien qu’il ne serait pas l’option numéro 1. Et d’ailleurs, Moreno serait également chaud pour venir à l’OM.

Aucune manoeuvre directe de l’OM !