Mercato - OM : Zidane, Ronaldo... Boudjellal revient sur son énorme projet !

Publié le 4 février 2021 à 23h45 par A.C.

Mourad Boudjellal, qui s’est déclaré un temps en course pour reprendre l’OM avec un fond d’investissement géré par Mohamed Ayachi Ajroudi, est revenu sur ses différentes propositions.

Le rachat de l’Olympique de Marseille est un véritable serpent de mer. Cet été, mais également tout au long de l’automne, deux hommes ont fait l’actualité, avec Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. A la tête d’un projet très ambitieux, les deux hommes ont fait pression. Enfin, c’est surtout le cas de l’ancien président du RCT. Multipliant les entretiens, Boudjellal a parlé d’un OM des sommets, touchant notamment à des dossiers comme Cristiano Ronaldo, à priori hors de portée à l’heure actuelle. Mais son cheval de bataille a souvent été Zinedine Zidane, natif de Marseille. « Si j'étais président de l'OM, il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre » avait-il expliqué sur RMC Sport . « Soit il me met des coups de pied et il me dégage. Soit à force de me voir il va dire oui parce qu'il n'en pourra plus. C'est le devoir d'un président de l'OM. Il n'a pas l'obligation de réussir, il a l'obligation d'essayer ».

« Quand j’ai dit que j’irais dormir devant chez Zidane, je n’ai jamais dit que je le signerais ! »