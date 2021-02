Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, Saoudiens... Boudjellal lâche une bombe sur la vente de l’OM !

Publié le 4 février 2021 à 22h10 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT concerné par le rachat de l’Olympique de Marseille, est persuadé que Frank McCourt prépare une vente.

Après s’être fait un nom dans le rugby, Mourad Boudjellal s’est fait connaitre dans le football. L’ancien président du RCT a en effet fait la Une de tous les quotidiens cet été, avec sa volonté affichée de racheter l’Olympique de Marseille. Il a d’ailleurs plusieurs fois soulevé la polémique, s’accrochant notamment avec le président Jacques-Henri Eyraud... avant de finalement prendre du recul, pour enfin totalement jeter l’éponge. Il a en effet bien rejoint le monde du football, mais cela s’est fait au Hyères FC, club de National 2.

« McCourt va vendre, mais Ajroudi n’est plus intéressé »