Foot - Mercato - OM

Mercato : La vente de l'OM s'accélère grâce... au Vélodrome !

Publié le 4 février 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Compte tenu du contexte qui règne à l'Olympique de Marseille, la vente du club a refait surface. La rumeur court depuis quasiment un an, mais s'accélère ces dernières semaines, d'autant plus que le maire de la cité phocéenne a jeté un pavé dans la marre en annonçant sa volonté de céder le stade Vélodrome.

Malgré les démentis incessant du clan McCourt, les rumeurs concernant la vente de l'OM ne cessent jamais. Le projet Ajroudi-Boudjellal étant définitivement à l'abandon, c'est pourtant un « deal colossal » qui prendre forme à Marseille selon les mots de Thibaud Vézirian. « On est bien sur un deal colossal qui comprend le stade aussi, qui va faire un bien fou au football français et générer certainement des droits télés plus solides à l’avenir. Il y aura bien dans les signatures DP World. C’est une grande société qui gère notamment le port de Marseille Fos, et des dizaines dans le monde entier, ce sont des Émiratis de Dubaï qui viendraient aider financièrement le futur OM racheté afin de devenir un très grand club. C’est donc très carré et très sérieux », confiait le journaliste, particulièrement actif sur la vente de l'OM, sur sa chaîne Youtube . Par conséquent, les investisseurs impliqués dans ce projet semblent avoir des moyens très importants, puisqu'il compte notamment racheter le stade Vélodrome, qui appartient à la mairie de Marseille. Une information qui pourrait sembler anodine mais qui a pris une toute autre ampleur ces dernières heures.

La vente du Vélodrome relance tout