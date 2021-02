Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Vélodrome… Le maire de Marseille lâche une bombe !

Publié le 4 février 2021 à 0h00 par B.C. mis à jour le 4 février 2021 à 0h10

Alors que l’avenir de l’Olympique de Marseille fait énormément parler depuis près d’un an, le maire de la ville Benoît Payan a annoncé ce mercredi soir que le Vélodrome était en vente.

Cela fait de nombreux mois qu’une vente de l’OM est annoncée avec insistance. Alors que le club phocéen est en pleine crise, les supporters attendent du changement et ils n’hésitent pas à le faire savoir à Frank McCourt, à la tête de l’Olympique de Marseille depuis 2016. Ce mercredi, une source à Image 7, société qui s’occupe de la communication de l’homme d’affaires américain, a une nouvelle fois assuré que le bruit d’une vente de l’OM n’était qu’un pur fantasme. Pourtant, certains estiment que le processus est avancé pour un changement de propriétaire. Le journaliste Thibaud Vézirian a notamment indiqué mardi que de nouvelles réunions devaient se tenir dans la semaine pour finaliser un « deal colossal ». « On est bien sur un deal colossal qui comprend le stade aussi, qui va faire un bien fou au football français et générer certainement des droits télés plus solides à l’avenir, confiait-il sur sa chaîne YouTube . Il y aura bien dans les signatures DP World. C’est une grande société qui gère notamment le port de Marseille Fos, et des dizaines dans le monde entier, ce sont des Émiratis de Dubaï qui viendraient aider financièrement le futur OM racheté afin de devenir un très grand club. C’est donc très carré et très sérieux . » Et ce mercredi, Benoît Payan a lâché une petite bombe qui va avoir son importance pour l’avenir de l’OM.

« Le stade, je veux le vendre »