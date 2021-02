Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'enflamme pour un recrue hivernale !

Publié le 5 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Claude Puel s'est montré satisfait concernant la première apparition de Pape Abou Cissé sous le maillot de l'ASSE mercredi contre le FC Nantes (1-1).

L'ASSE s'est montrée active lors des dernières heures du mercato hivernal. Saint-Etienne a notamment enregistré l'arrivée de l'attaquant du FC Cologne, Anthony Modeste, jusqu'à la fin de la saison. À cette recrue s'est ajoutée un autre renfort, celui du défenseur central de l'Olympiakos, Pape Abou Cissé. L'international sénégalais a rejoint le Forez pour les six prochains mois dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, estimée à 13M€. Pape Abou Cissé a effectué ses débuts avec les Verts ce mercredi contre le FC Nantes (1-1), pour le plus grand plaisir de Claude Puel, l'entraîneur stéphanois.

«C'était important de lui mettre le pied à l'étrier»