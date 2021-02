Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik a déjà conquis son monde à Marseille

Publié le 5 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Lancé dans le premier onze de départ de l’intérimaire Nasser Larguet, Arkadiusz Milik n’a pas déçu son coach qui a dressé un portrait flatteur de la recrue offensive hivernale de l’OM.

Arrivé à l’OM dans un climat délétère avec les débordements des supporters à la Commanderie ainsi que la démission d’André Villas-Boas mardi, Arkadiusz Milik a été titularisé par l’entraîneur intérimaire Nasser Larguet mercredi soir lors du match nul concédé face au RC Lens (2-2). Lors de sa première apparition dans le onze de départ phocéen, l’international polonais qui était au placard au Napoli a su trouver des filets sous ses nouvelles couleurs. De par son profil et ses capacités, le nouvel attaquant de l’OM apportera énormément au club olympien selon Nasser Larguet.

« Un bon apport » pour l’OM pour Nasser Larguet