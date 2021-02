Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’inquiétude du Barça dans le dossier Messi…

Publié le 5 février 2021 à 18h45 par La rédaction

Joan Laporta, l’ancien président de nouveau candidat à la présidence du FC Barcelone, s’est encore exprimé sur le dossier Messi. Analyse.

Joan Laporta, l’ancien président du FC Barcelone de nouveau candidat à la présidence, s’est exprimé une nouvelle fois sur le dossier Lionel Messi dans les médias : « Je suis inquiet que le Barça n'ait pas encore de président car la situation de Messi doit être résolue d'urgence, la situation d'Eric Garcia aurait déjà été résolue. (…) Messi génère beaucoup plus de revenus qu'il n'en coûte. Il est urgent de se pencher sur son renouvellement car c'est un acteur de référence qui nous profite à tous points de vue : sportif, économique, sponsors... je veux donc gagner l'élection pour faire l'audit et voir les possibilités économiques du Barça pour une telle proposition. Comme il est retardé, c'est de plus en plus compliqué, mais je suis sûr qu'il veut rester. Il ne sera pas mieux qu'au Barça si je suis président et il le sait ».

L’inquiétude grandit

Les propos de Joan Laporta tendent à confirmer la tendance relevée ces derniers jours du côté du FC Barcelone, à savoir une inquiétude grandissante au sujet de la prolongation de Messi. Autant il y a quelques semaines, Laporta affichait une relative sérénité sur le dossier, autant désormais ces propos traduisent une urgence à agir, signe que le sujet est en train de prendre une tournure difficile pour le club catalan.