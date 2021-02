Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Pochettino justifie son départ !

Publié le 5 février 2021 à 19h15 par T.M.

Apparu à quelques reprises cette saison avec Thomas Tuchel, Bandiougou Fadiga a finalement été prêté par le PSG en janvier. Désormais à Brest, le milieu de terrain de 20 ans est revenu sur les dessous de son départ.

Cette saison, Bandiougou Fadiga avait été lancé dans le grand bain par Thomas Tuchel. Apparu à 6 reprises en Ligue 1 avec le PSG, le milieu de terrain n’avait toutefois plus été appelé dans le groupe suite à la nomination de Mauricio Pochettino. Pour l’espoir parisien, la solution était donc d’aller chercher du temps de jeu loin du Parc des Princes et tout s’est résolu dans les dernières heures du mercato hivernal, avec un prêt, assorti d’une option d’achat, du côté de Brest.

« C’est ici que je voulais venir »