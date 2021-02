Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette déclaration qui confirme la tendance pour Alaba !

Publié le 5 février 2021 à 20h00 par La rédaction

Invité à s'exprimer sur l'avenir de David Alaba, son coéquipier au Bayern Munich, Alphonso Davies n'a pas laissé place au doute concernant l'international autrichien.

Alors que son contrat avec le Bayern Munich expire à l'issue de la saison, David Alaba n'a pas quitté la Bavière cet hiver. Le défenseur de 28 ans se retrouve maintenant libre de s'engager avec l'équipe de son choix en vue de l'année à venir, et les prétendants ne manquent pas : le Real Madrid semble en pole position pour l'accueillir, mais le FC Barcelone, le PSG et Chelsea seraient également intéressés par ses services en vue d'un transfert à 0€ l'été prochain. En attendant de savoir où rebondira David Alaba, une chose semble certaine : l'international autrichien ne poursuivra pas sa carrière au Bayern Munich, comme l'a confirmé son partenaire, Alphonso Davies.

« Il va me manquer »