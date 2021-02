Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Interrogé sur son départ, Zidane explose !

Publié le 5 février 2021 à 17h30 par A.C.

Zinedine Zidane semble de plus en plus agacé par les questions au sujet de son avenir, alors qu’il est à nouveau sous le feu des critiques au Real Madrid.

Dans le football, le vent tourne très vite. Ce n’est pas Zinedine Zidane qui dira le contraire. Le Français a beau être un véritable monument au Real Madrid, avec trois Ligues des Champions remportés par le passé et surtout un titre de champion d’Espagne la saison dernière, cela ne l’empêche pas d’être critiqué. Ainsi, un départ imminent est annoncé et la presse espagnole a déjà dressé la liste de ses successeurs ! Mauricio Pochettino en faisait partie et semblait être le favori de Florentino Pérez, mais son arrivée au Paris Saint-Germain l’a mis hors-jeu. Désormais, cela se jouerait entre Raul et Massimiliano Allegri, à en croire la Cadena Ser . Le premier est l’actuel entraineur du Castilla et serait le nouveau favori du président du Real Madrid. Le second a plusieurs fois été évoqué ces dernières années et représente un gage d’expérience, avec notamment ses bons résultats à la Juventus et au Milan AC.

« Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? »