Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une première décision pour l’avenir de Zidane !

Publié le 4 février 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Tandis que le Real Madrid déçoit en cette saison 2020/2021, l’avenir de Zinedine Zidane ne serait pas directement menacé sur le banc madrilène. Toutefois, cela n’empêcherait pas le club de la capitale espagnole de réfléchir à son éventuelle succession.

Actuellement troisième du classement de LaLiga, à dix points du leader qu’est l’Atlético de Madrid (qui compte un match de moins), le Real Madrid ne répond pas aux attentes cette saison. Zinedine Zidane est particulièrement pointé du doigt par les observateurs du club madrilène, ces derniers lui reprochant au Français sa gestion de l’effectif, et notamment le fait qu’il s’entête à s’appuyer sur sa vieille garde et non sur les jeunes éléments prometteurs présents dans son effectif. Plus encore, tandis qu’il lui est constamment reproché le manque de folie dans le jeu que son équipe propose, Zinedine Zidane aurait sauvé par deux fois sa tête sur le banc du Real Madrid en relevant la tête après des sérieux de contre-performances. Et le Français est de nouveau dans une période délicate en ce moment après avoir été absent à cause d’une contamination au Covid-19.

Zidane ne serait pas menacé à court terme…

Ainsi, il est annoncé qu’un faux pas contre la SD Huesca ce samedi en championnat pourrait éventuellement le conduire à perdre son poste. Seulement voilà, AS infirme cette possibilité ce jeudi. En effet, le quotidien madrilène explique que le Real Madrid souhaiterait attendre la Ligue des Champions pour trancher sur l’avenir de son entraîneur. Pour autant, le média espagnol confirme bien que la gestion de l’effectif opérée par Zinedine Zidane l’aurait conduit à s’éloigner petit à petit de la direction présidée par Florentino Pérez. Mais le seul juge de l’avenir du Champion du Monde 1998 sera donc la campagne de la Ligue des Champions en seconde partie de saison, et ce alors que son crédit commencerait petit à petit à s’épuiser. Mais une chose a le mérite d’être claire : Zinedine Zidane n’est pas menacé à court terme. Pour autant, si aucun changement n’est à prévoir prochainement, cela n’empêcherait pas le Real Madrid de travailler dès maintenant sur l’arrivée d’un possible successeur.

