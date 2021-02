Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un contrat déjà entre les mains de Thauvin ?

Publié le 5 février 2021 à 17h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin aurait déjà trouvé un accord pour rejoindre un club étranger.

A moins d’un énorme retournement de situation, Florian Thauvin devrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Il est en effet en fin de contrat et, si nous vous avons expliqué sur le10sport.com que Pablo Longoria fait son possible pour le prolonger, les dernières indiscrétions sur le dossier ne poussent pas à l’optimisme. D’ailleurs, en Italie on semble persuadé que Thauvin est destiné à rejoindre le Milan AC. Tuttosport assure que l’ailier de l’OM s’approcherait inexorablement du club milanais, qui serait tout simplement sa grande priorité.

Il y aurait déjà un précontrat entre Thauvin et le Milan AC