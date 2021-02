Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Gérard Piqué sur son avenir !

Publié le 5 février 2021 à 16h00 par D.M.

Agé de 34 ans, Gérard Piqué a annoncé qu’il souhaitait prendre sa retraite au FC Barcelone. Le défenseur a également été interrogé sur la possibilité de prendre un jour la tête de la formation blaugrana.

Formé à la Masia, Gérard Piqué a passé la très grande majorité de sa carrière au FC Barcelone. Le défenseur catalan est l’un des visages emblématiques de la formation blaugrana, qui espère compter sur lui très prochainement. Blessé au genou depuis le mois de novembre, l’international espagnol devrait faire son retour sur les terrains dans les prochaines semaines et renforcer la défense centrale. Mais âgé de 34 ans, Gérard Piqué s’approche de la retraite et son temps est compté sous le maillot du FC Barcelone.

« Je vais prendre ma retraite au Barça »