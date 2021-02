Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme sérieusement pour l’avenir de Thauvin !

Publié le 5 février 2021 à 18h10 par D.M.

Florian Thauvin aurait de grandes chances de quitter l’OM à la fin de la saison et de rejoindre la Serie A. Le champion du monde ne resterait pas insensible à l’intérêt du Milan AC, qui le suit depuis des mois.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait quitter l’OM en tant qu’agent libre. Selon les informations exclusives du 10 Sport datant du 14 janvier dernier, Pablo Longoria fait son possible pour prolonger le bail du champion du monde, mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé dans ce dossier. Et pour cause, comme annoncé par le 10 Sport dès mars 2020, Thauvin envisage clairement d’aller au bout de son contrat avant de se lancer un nouveau défi. Alors qu’un intérêt du FC Séville ou encore du Napoli a été annoncé ces dernières semaines, le joueur marseillais afficherait une préférence claire pour son avenir.

Thauvin vers le Milan AC