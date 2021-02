Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare une nouvelle offensive pour Lucien Favre !

Publié le 5 février 2021 à 13h45 par T.M.

Toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM pense notamment à Lucien Favre. Et bien que cela soit difficile avec le Suisse, Pablo Longoria ne perdrait visiblement pas espoir.

Alors qu’André Villas-Boas a remis sa démission et dans l’attente de son départ officiel de l’OM, Pablo Longoria s’est déjà mis en quête d’un nouvel entraîneur. Pour cela, le « Head of Football » prospecte un peu partout, activant de nombreuses pistes pour trouver le prochain homme qui sera sur le banc du club phocéen. Et il y a quelques jours, le nom de Lucien Favre avait été évoqué comme la priorité numéro 1 de Longoria. Actuellement, le Suisse est libre de tout contrat après avoir été remercié dernièrement par le Borussia Dortmund. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’avait révélé, Favre n’est pas chaud pour venir à l’OM en cours de saison, mais il n’a pas dit non à une arrivée à l’été.

Une nouvelle offensive de l’OM ?