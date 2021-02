Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Courbis prêt à succéder à Villas-Boas ? Il répond !

Publié le 5 février 2021 à 7h45 par A.C.

Rolland Courbis, ancien joueur ainsi qu’entraineur de l’Olympique de Marseille, s’est une nouvelle fois confié sur un possible retour.

Le mercato hivernal vient de fermer ses portes, mais le plus dur est à venir pour Pablo Longoria. Le head of football de l’Olympique de Marseille doit en effet trouver un nouvel entraineur, alors qu’André Villas-Boas a été mis à pied après avoir posé sa démission. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que l’OM a déjà essuyé trois échecs. Cela concerne Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre, qui ne souhaitent pas prendre une équipe en cours de saison. Mais d’autres noms ont également été évoqués, ces derniers jours...

« L’OM ? Pour quatre mois ça va, pour un an non