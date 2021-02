Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande confidence sur l’arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 5 février 2021 à 11h15 par T.M.

Alors que Jorge Sampaoli pourrait bien être le prochain entraîneur de l’OM, à l’Atlético Mineiro, on craindrait bel et bien le départ de l’Argentin.

A la recherche d’un nouvel entraîneur pour l’OM, Pablo Longoria aurait notamment 5-6 candidats potentiels pour venir assurer la succession d’André Villas-Boas. Jorge Sampaoli fait-il partie de cette liste ? Cela semble fort possible. En effet, alors que l’Argentin est actuellement sur le banc du club de l’Atlético Mineiro, son avenir pourrait bien s’écrire à l’OM. Ce jeudi, AS a lâché une information qui a fait énormément parler, annonçant que Sampaoli avait déjà trouvé un accord de principe avec les Phocéens. Alors que cette information a quelque peu été relativisé depuis, l’arrivée de l’entraîneur de 60 ans sur la Canebière pourrait bien être une réalité dans les semaines à venir.

L’Atlético voit son entraîneur partir ?