Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gerard Piqué répond à Angel Di Maria pour Lionel Messi !

Publié le 5 février 2021 à 1h30 par H.G.

Alors qu’Angel Di Maria ne cache pas qu’il souhaiterait vivement que Lionel Messi le rejoigne au PSG la saison prochaine, Gerard Piqué a répondu aux propos de celui qu’on surnomme El Fideo.

« Si je veux jouer à Paris avec Messi ? Je l’espère. Il y a beaucoup de possibilités. On doit rester tranquilles et les choses se développeront d’elles-mêmes », a lâché Angel Di Maria ce mercredi au sortir de la victoire du PSG face à Nîmes (3-0). Ce faisant, l’international argentin a réaffirmé son souhait de voir son compatriote Lionel Messi le rejoindre à Paris la saison prochaine, lui qui arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain. Et si cette déclaration n’a été que peu appréciée en Catalogne, El Fideo n’a pas hésité à en remettre une couche ce jeudi sur Instagram, envoyant là encore un appel du pied à l’adresse de La Pulga et affirmant sa volonté de jouer à ses côtés au PSG.

« C'est surprenant qu'un joueur d'une autre équipe parle comme ça »