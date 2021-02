Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria en rajoute une couche pour Lionel Messi !

Publié le 4 février 2021 à 19h15 par H.G.

Alors qu’il a déjà expliqué ce mercredi qu’il espérait voir Lionel Messi rejoindre le PSG la saison prochaine, Angel Di Maria en rajouté une couche ce jeudi sur Instagram.

« Si je veux jouer à Paris avec Messi ? Je l’espère. Il y a beaucoup de possibilités. On doit rester tranquilles et les choses se développeront d’elles-mêmes », a lâché Angel Di Maria ce mercredi au sortir de la victoire du PSG contre Nîmes (3-0). Ce faisant, l’international argentin a une nouvelle fois appelé son compatriote à rejoindre les rangs du club de la capitale. Mais cette sortie de celui qu’on surnomme El Fideo n’a été que très peu appréciée au sein du FC Barcelone, en témoignent les mots de Ronald Koeman en conférence de presse dans la foulée : « Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux. On peut se tromper en disant ce genre de choses, surtout pour ne pas électriser un peu plus le match qu'on a contre eux », a indiqué l’entraîneur du FC Barcelone.

Angel Di Maria se positionne en faveur de la venue de Lionel Messi sur Instagram !

Seulement voilà, malgré ces remontrances, Angel Di Maria ne souhaite pas lâcher le morceau, bien au contraire ! En effet, ce jeudi après-midi, l’ancien joueur du Real Madrid a réitéré son envie de voir Lionel Messi rejoindre le PSG sur Instagram. Précisément, le compte 433 a publié un montage des deux joueurs de l’équipe d’Argentin en ajoutant comme commentaire : « Lionel Messi rejoindra-t-il le PSG ? ». Ce à quoi Angel Di Maria s’est empressé de répondre en postant simplement un émotionne de deux moins jointes, signifiant donc qu’il espère fortement voir Lionel Messi évoluer à ses côtés aux PSG la saison prochaine. Le message est une nouvelle fois passé !