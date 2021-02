Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Une condition est fixée pour le projet colossal de Leonardo !

Publié le 4 février 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que le Paris Saint-Germain est annoncé sur les traces de Lionel Messi ces derniers temps, la possibilité que l’Argentin rejoigne le club de la capitale serait directement liée à l’avenir de Kylian Mbappé.

Arrivant au terme de son contrat au FC Barcelone en fin de saison, Lionel Messi est dans le flou pour son avenir. Si le club catalan aimerait parvenir à le convaincre de signer une prolongation, le PSG souhaiterait pleinement saisir sa chance afin de le recruter l’été prochain sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. D’ailleurs, plusieurs personnalités du club parisien ne cachent plus que la perspective de voir l’international argentin rejoindre les rangs francilien ne serait pas pour leur déplaire, le dernier en date étant Angel Di Maria ce mercredi soir au sortir de la victoire 3-0 du PSG contre Nîmes.

Pour recruter Lionel Messi, il faudrait un départ de Kylian Mbappé