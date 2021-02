Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez rend déjà hommage à André Villas-Boas !

Publié le 5 février 2021 à 21h15 par Th.B. mis à jour le 5 février 2021 à 21h20

Alors qu’André Villas-Boas est mis à pied, Alvaro Gonzalez a tenu à lui adresser un message affectueux sur son compte Twitter lui dont les jours sont comptés à l’OM.

Mis à pied à titre conservatoire par ses dirigeants mardi soir suite à sa déclaration fracassante en conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé avoir déposé sa démission, André Villas-Boas a été remplacé par Nasser Larguet qui assure l’intérim jusqu’à ce que le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur du football Pablo Longoria lui trouvent un successeur. Plusieurs noms ont été cités ces dernières heures. Actuellement, Jorge Sampaoli semble être le plus apte à s’engager en faveur de l’OM, le technicien argentin ne demandant à ses potentiels futurs employeurs de lui laisser finir la saison avec l’Atletico Mineiro selon As , le championnat brésilien se clôturant le 26 février prochain. Arrivé à l’OM en partie grâce à André Villas-Boas, Alvaro Gonzalez a rendu hommage à son futur ex-entraîneur sur son compte Twitter .

« Merci de tout mon cœur »

« Merci André Villas-Boas et chacun des membres du staff technique de m'avoir toujours fait confiance, d'avoir réalisé ensemble le rêve de faire mes débuts en LDC, mais surtout de m'avoir permis d'être dans un club unique et formidable, l'OM que j'aime. Merci de tout mon cœur. OBRIGADO ». Voici le chaleureux message que le défenseur de l’OM a divulgué sur son compte Twitter . André Villas-Boas appréciera.