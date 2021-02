Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Villas-Boas a scellé l’avenir de Thauvin !

Publié le 5 février 2021 à 18h30 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin semble destiné à quitter l’Olympique de Marseille et cela serait directement lié aux récents problèmes autour d’André Villas-Boas.

On se demande si ça peut aller pire à l’Olympique de Marseille. Les tensions autour du club sont à leur paroxysme et en interne, c’est loin d’être la grande sérénité. André Villas-Boas a en effet surpris tout le monde en annonçant avoir posé sa démission. La raison d’un tel choix ? Le recrutement d’Olivier Ntacham de la part de Pablo Longoria, alors que Villas-Boas l’aurait clairement refusé. « J'ai présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM » a expliqué le coach de l’OM, lors d’une conférence de presse lunaire. « Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris ». Longoria s’est déjà mis au travail pour lui trouver un successeur, mais les choses ne se passent pas vraiment bien. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport que l’OM a déjà essuyé trois refus, avec Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre. Mais Longoria a un autre dossier épineux sur les bras...

Un accord déjà trouvé entre Thauvin et le Milan

Il s’agit de Florian Thauvin ! Considéré comme un cadre de l’Olympique de Marseille, l’ailier est en fin de contrat. Nous vous avons annoncé sur le10sport.com que Pablo Longoria fait tout son possible pour le prolonger, mais Thauvin semble bien décidé à partir en fin de saison. D'ailleurs, Tuttosport assure ce jeudi qu’il aurait déjà choisi son prochain club, avec le Milan AC. Il faut dire que les Rossoneri le courtisent depuis plusieurs mois déjà et le directeur technique Paolo Maldini a publiquement fait part de son intérêt, agaçant au passage Longoria. Il Corriere dello Sport confirme cette tendance, en expliquant qu'un précontrat lierait déjà Thauvin au Milan AC.

Villas-Boas, l’homme qui voulait prolonger Thauvin à tout prix