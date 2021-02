Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pose ses conditions pour le successeur de Villas-Boas !

Publié le 5 février 2021 à 8h45 par T.M.

N’ayant toujours pas trouvé l’entraîneur qui viendra remplacer André Villas-Boas à l’OM, Pablo Longoria saurait toutefois très bien ce qu’il veut.

Suite à sa conférence de presse fracassante en début de saison, André Villas-Boas a été mis à pied par l’OM. Mercredi, contre le RC Lens, c’est Nasser Larguet qui était sur le banc de touche. Alors qu’il va encore assurer l’intérim contre le PSG ce dimanche, il devrait continuer à gérer l’équipe phocéenne tant que Pablo Longoria n’aura pas trouvé le futur entraîneur de l’OM. Comme le10sport.com, 3 entraîneurs, à savoir Lucien Favre, Maurizio Sarri et Rafael Benitez, ont déjà recalé Longoria. Alors qui viendra s’asseoir sur le banc phocéen ? En coulisse, le « Head of Football » de l’OM continuerait ses recherches et ces dernières heures, il a notamment été question d’un accord de principe avec Jorge Sampaoli.

Longoria sait ce qu’il veut !