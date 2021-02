Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Hervé Renard recruté pour remplacer Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 5 février 2021 à 12h45 par La rédaction

Avec le départ d’André Villas-Boas, la direction de l’OM doit désormais recruter un nouvel entraîneur. Et ce ne sera vraisemblablement pas Hervé Renard...

Suite à la mise à pied d’André Villas-Boas, l’OM a un nouveau problème sur le dos. La direction du club phocéen se démène pour trouver un remplaçant au technicien portugais, alors que Nasser Larguet assure l'intérim. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, et Pablo Longoria a déjà dû essuyer quelques refus comme le10sport.com vous le révélait (Lucien Favre, Rafael Benitez, Maurizio Sarri). Mais le directeur sportif espagnol serait déjà prêt à rebondir et il envisagerait un autre ancien de Ligue 1. Après son passage raté à Lille en 2015, Hervé Renard aurait été proposé à l’OM. Mais le sélectionneur de l’Arabie Saoudite pourrait finalement ne pas faire son retour en France.

Cela n’ira pas plus loin entre l’OM et Hervé Renard