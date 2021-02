Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le remplaçant de Villas-Boas raconte ses débuts !

Publié le 5 février 2021 à 20h15 par A.D.

Pour remplacer provisoirement André Villas-Boas, mis à pied, la direction de l'OM a décidé de faire confiance à Nasser Larguet. Placé sur le banc marseillais dès mercredi à Lens, le technicien de 62 ans s'est livré sur ses débuts.

Après avoir taclé Pablo Longoria et la direction de l'OM en conférence de presse, André Villas-Boas a été mis à pied. Pour le déplacement à Lens ce mercredi (2-2), Nasser Larguet a donc été nommé entraineur de l'OM par intérim. Alors qu'il a vécu des débuts assez particulier sur le banc marseillais, le technicien de 62 ans s'est livré ce vendredi en conférence de presse.

«Je leur ai dit de prendre leurs responsabilités»