Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces nouveaux indices lâchés pour le futur entraîneur…

Publié le 5 février 2021 à 15h30 par La rédaction

Alors que l’OM est plus que jamais en quête d’un nouvel entraîneur depuis la mise à pied d’André Villas-Boas, plusieurs pistes sont actives en coulisses. Et Nasser Larguet a fait le point sur son intérim.

Mardi, en conférence de presse, André Villas-Boas avait lâché une petite bombe en affichant son envie de claquer la porte de l’OM : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction ». Quelques heures plus tard, la direction de l’OM officialisait la mise à pied de l’entraîneur portugais, et c’est donc Nasser Larguet, le directeur du centre de formation, qui a pris le relais pour assurer l’intérim. Mais pour combien de temps encore ?

Larguet ne veut pas s'éterniser

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Larguet s’est confié sur cette mission provisoire sur le banc de l’OM, et il a notamment été interrogé sur le timing de l’arrivée du futur entraîneur : « Mon état d'esprit est en tout cas le même qu'avec les jeunes. Certes c'est un honneur d'être ici, mais le métier reste le même. J'aborde le match de dimanche comme un match comme les autres. Il faut faire vibrer les joueurs et ceux qui nous regarderont à la télé (…) Je suis un formateur dans l'âme, je n'ai aucune ambition de médiatisation. Je vis un pur bonheur, mais je veux vite revenir avec mes jeunes, sans dénigrer ce que je fais actuellement, car c'est du pur bonheur (…) Une indication sur la date de la fin de mon intérim ? Non. Je fais mon travail, quand le coach viendra, je l'accompagnerai pour prendre les fonctions et prendre le relais », a indiqué Nasser Larguet, qui ne semble donc pas encore fixé sur la durée de son intérim sur le banc de l’OM, dont l’échéance signifiera la nomination du futur entraîneur.

Sampaoli, Favre… On en est où ?

Mais alors, qui sera le futur entraîneur de l’OM ? À ce jour, difficile d’y voir encore très clair sur la question, même si la presse espagnole faisait dernièrement état d’un accord entre le club marseillais et Jorge Sampaoli. Le Phocéen a révélé ce vendredi qu’une rencontre était également prévue dans les prochains jours avec Lucien Favre, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, même si ce dernier a déjà recalé une première fois l’OM comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et enfin, à en croire les dernières tendances, les options Roberto Moreno, Ernesto Valverde et Leonardo Jardim ne seraient pas exclues au sein de l’OM. Affaire à suivre…