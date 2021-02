Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux gros échecs confirmés pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 5 février 2021 à 9h15 par T.M.

A la recherche d’un nouvel entraîneur de l’OM, Pablo Longoria se heurte toutefois à certains échecs en tentant d’aller chercher des profils de renom.

Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas, c’est Nasser Larguet qui assure l’intérim sur le banc phocéen. Un intérim qui pourrait encore durer quelques semaines puisque la quête d’un nouvel entraîneur est compliquée pour Pablo Longoria. Comme l’a révélé L’Equipe ce vendredi, le « Head of Football » de l’OM sait ce qu’il veut pour le successeur d’André Villas-Boas et 5-6 auraient notamment être cochés pour venir s’asseoir sur le banc phocéen. Une liste sur laquelle ne figureraient plus Lucien Favre et Maurizio Sarri.

Favre et Sarri ont dit non !