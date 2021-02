Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une offensive colossale pour Lionel Messi !

Publié le 6 février 2021 à 8h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi figure notamment sur les tablettes du PSG. Et d’après les informations de la presse catalane ce samedi, Leonardo se montrerait déterminé dans ce dossier et serait pressé de passer à la vitesse supérieure pour mettre la main sur la star du FC Barcelone.

Depuis le 1er janvier, Lionel Messi est libre de discuter avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Si la star du FC Barcelone a déjà indiqué qu’elle ne prendrait aucune décision avant l’été prochain, cela n’empêche pas le PSG de multiplier les appels du pied en direction de l’attaquant argentin. Après la bombe lâchée par Neymar en décembre, plusieurs membres du club de la capitale ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient voir la Pulga débarquer à Paris lorsque son contrat arrivera à terme avec le Barça. « Messi au PSG ? Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer », confiait encore Angel Di Maria au micro de Canal + mercredi, après la victoire contre Nîmes. Mais cette opération séduction ne suffira pas à faire venir Lionel Messi au PSG, et Leonardo en aurait pleinement conscience.

Leonardo veut rapidement approcher le clan Messi