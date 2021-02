Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup en or se présente à Leonardo !

Publié le 6 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que Leonardo serait en contact avec le clan David Alaba pour l’attirer au PSG, son départ du Bayern Munich serait déjà acté à en croire Alphonso Davies.

Il y a plusieurs semaines désormais, le Bayern Munich a révélé que l’offre de prolongation de contrat alors soumise au clan David Alaba avait été retirée. La cause ? Les demandes financières trop élevées de l’international autrichien. Depuis, les plus grands clubs européens semblent être en embuscade afin de faire part de leur intérêt pour Alaba pour saisir la moindre opportunité l’été prochain, moment où son contrat sera arrivé à expiration. La presse espagnole a dévoilé ces derniers temps qu’un accord de principe aurait été trouvé entre le clan Alaba et les dirigeants du Real Madrid pour un contrat de quatre ans au cours desquels il percevrait un salaire de 12M€ par an. Néanmoins, rien ne serait encore bouclé et le directeur sportif du PSG, à savoir Leonardo, maintiendrait le contact avec David Alaba selon Téléfoot La Chaîne . Alors que l’avenir d’Alaba demeure indécis, il ne devrait certainement pas s’écrire au Bayern Munich selon son coéquipier Alphonso Davies.

«Il va définitivement me manquer»