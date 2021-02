Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : À Barcelone, la confiance règne pour Messi !

Publié le 6 février 2021 à 7h00 par A.C.

Joan Laporta, l’un des favoris pour la course à la présidence du FC Barcelone, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l'avenir de Lionel Messi.

Depuis le 1er janvier dernier, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix... et le FC Barcelone ne peut rien y faire. Le sextuple Ballon d’Or est en effet en fin de contrat et il y a seulement quelques mois, il a tout fait pour pouvoir quitter le Barça. Ainsi, certains assurent qu’un départ est inévitable et le Paris Saint-Germain l’attend les bras ouverts. Plusieurs grands noms du PSG se sont en effet succédé pour parler de Messi, comme son ancien coéquipier Neymar, mais également ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria.

« Je suis convaincu que nous parviendrons à un accord avec Messi »