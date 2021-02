Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City… Le feuilleton Messi prend une tout autre ampleur

Publié le 5 février 2021 à 20h30 par Th.B.

Annoncé sur le départ du côté du PSG ou de Manchester City, d’autres clubs auraient également leur mot à dire dans la course à la signature de Lionel Messi. Et tout ce bruit commencerait à sérieusement agacer le capitaine du FC Barcelone.

Depuis le mois d’août et l’envoi du fameux burofax, l’avenir de Lionel Messi semble s’écrire en pointillés du côté du FC Barcelone où il n’est contractuellement lié jusqu’en juin prochain. La déclaration de Neymar en décembre dernier a mis de l’huile sur le feu et a permis au PSG de se positionner comme étant l’un des favoris à l’éventuelle signature du capitaine du FC Barcelone l’été prochain, avec Manchester City notamment. Mercredi soir, après la victoire parisienne sur Nîmes, Angel Di Maria a incité son compatriote argentin à rejoindre la capitale française lors du prochain mercato, soit à l’issue de son contrat avec le Barça. « Si je veux jouer à Paris avec Messi ? Je l’espère. Il y a beaucoup de possibilités. On doit rester tranquilles et les choses se développeront d’elles-mêmes ». Une sortie qui n’a pas plu à Ronald Koeman qui s’est immédiatement exprimé concernant la déclaration de l’ailier du PSG à la suite de la qualification du FC Barcelone pour la demi-finale de la Coupe du roi. « Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux. On peut se tromper en disant ce genre de choses, surtout pour ne pas électriser un peu plus le match qu'on a contre eux ». Et à l’instar de son entraîneur, Lionel Messi commencerait à perdre patience à propos des constantes rumeurs et annonces sur son avenir.

Messi perd patience pour son avenir…

Jeudi, SPORT et Goal Espagne expliquaient que Lionel Messi commençait à se lasser des multiples rumeurs à son sujet pour son prochain club, que ce soit du côté de Manchester City ou du PSG. En outre, il était stipulé qu’aucun contact n’aurait eu lieu à ce jour entre le clan Messi et un autre club. Une information confirmée par Francesc Aguilar ce vendredi. Sur son compte Twitter , le journaliste a dévoilé la révélation que Lionel Messi aurait faite à ses proches, sa famille et à ses amis qui serait la suivante : aucune décision concrète n’aurait été prise par le capitaine du FC Barcelone et qu’il en serait ainsi jusqu’à la fin de la saison. La volonté première de Messi serait de connaître l’identité du nouveau président, qui sera élu le 7 mars prochain, ainsi que son projet de relance pour le Barça .

… et il n’y a pas que le PSG et City !