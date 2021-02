Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération XXL chamboulée par… Pep Guardiola ?

Publié le 6 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Totalement conquis par le profil d’Erling Braut Haaland, Manchester City voudrait prendre de vitesse le Real Madrid en proposant une indemnité de transfert s’élevant à 115M€ au Borussia Dortmund à l’occasion du prochain mercato estival.

Du haut de ses 20 ans, Erling Braut Haaland est déjà une référence à son poste dans le football européen. En effet, l’insatiable buteur du Borussia Dortmund empile les buts. En attestent ses 38 réalisations en l’espace de 39 matchs avec le BvB . Ses performances sont telles que les plus grands clubs d’Europe aimeraient s’attacher ses services. Ce serait notamment le cas du Real Madrid qui devrait cependant faire face à la rude concurrence imposée par deux cadors spécifiques de Premier League.

City préparerait une offensive à 115M€ pour Haaland