Mercato - Real Madrid : Et si le calvaire d’Eden Hazard prenait fin ?

Publié le 6 février 2021 à 5h45 par Th.B.

N’ayant pas su s’imposer au Real Madrid pour diverses raisons, Eden Hazard serait susceptible de quitter le club merengue où il ne ferait pas l’unanimité et pourrait retrouver Chelsea comme la presse espagnole l’annonce ces dernières heures.

Inutile de dire que depuis l’arrivée d’Eden Hazard, en juillet 2019, son aventure merengue a été de tout repos. En effet, entre manque de forme, prise de poids et blessures, la star belge ne semble jamais avoir concrètement démarré son passage au Real Madrid. Malgré quelques coups d’éclats, bien trop rares, Hazard pourrait être sacrifié l’été prochain par Florentino Pérez selon les informations récemment divulguées par The Transfer Window Podcast . En effet, une vente de l’ailier du Real Madrid permettrait au président de mettre toutes les chances de son côté pour le recrutement de Kylian Mbappé. En outre, le clan Hazard ne comprendrait pas pourquoi l’exigence au Real Madrid n’ait pas été évoquée dans les rapports initiaux. Son départ de la Casa Blanca arrangerait tout le monde et Hazard pourrait même retrouver un club qu’il connaît bien.

Retour à Chelsea ?