Real Madrid - Malaise : Le clan Zidane monte au créneau pour Hazard !

Publié le 24 janvier 2021 à 12h00 par D.M.

David Bettoni, présent sur le banc madrilène ce samedi en l’absence de Zinedine Zidane contrôlé positif à la Covid-19, a commenté la bonne prestation d’Eden Hazard face à Alavés.

Eden Hazard a fait taire les critiques. Recruté en 2019 par le Real Madrid contre un chèque de 115M€, l’international belge n’a jamais réussi à faire l’unanimité en raison de sa forme physique et de ses nombreuses blessures. Mais face à Alavés ce samedi, le joueur de 30 ans a retrouvé son efficacité. Positionné sur le côté gauche de l’attaque, Eden Hazard a réalisé le meilleur match de sa saison et a notamment délivré une passe décisive à Karim Benzema avant d’inscrire son deuxième but de la saison en Liga.

« Il faut être patient avec Eden Hazard »