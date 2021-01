Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zinedine Zidane ne lâche pas Eden Hazard !

Publié le 17 janvier 2021 à 23h10 par H.G.

Bien qu’il soit en grande difficulté au Real Madrid depuis son arrivée, Eden Hazard pourrait toujours compter sur le soutien de Zinedine Zidane. En effet, l’entraîneur français serait prêt à tout tenter afin d’aider l’international belge à se relancer.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard était grandement attendu par les observateurs du Real Madrid. Seulement voilà, un an et demi plus tard, le bilan est loin d’être positif pour l’ancien joueur du LOSC. En effet, en plus d’être trop fréquemment blessé, il ne parvient pas à performer lorsqu’il est en mesure de jouer. Une situation qui inquièterait le Real Madrid, qui avait déboursé pas moins de 100 M€ pour l’arracher aux Blues à un an du terme de son contrat. Mais si certaines questions commenceraient à se poser quant à l’avenir d’Eden Hazard chez les Merengue , Zinedine Zidane n’aurait pas la moindre intention d’abandonner son numéro 7 en cours de route.

Eden Hazard aurait jusqu’aux matchs de Ligue des Champions pour se relancer