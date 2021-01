Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Deschamps en rajoute une couche dans son conflit avec Benzema !

Publié le 23 janvier 2021 à 14h30 par Dan Marciano mis à jour le 23 janvier 2021 à 14h33

Didier Deschamps est de nouveau revenu sur les propos tenus par Karim Benzema en 2016 dans la presse espagnole. Des déclarations lourdes de conséquences pour le sélectionneur qui a vu sa maison être taguée.

La carrière internationale de Karim Benzema est surement terminée. Agé aujourd’hui de 33 ans, l’attaquant du Real Madrid n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis octobre 2015 et une rencontre face à l’Arménie. Implique dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le joueur réalise pourtant de grandes prestations en Liga, mais le point de non-retour semble avoir été atteint avec Didier Deschamps. Et pour cause, en mai 2016, Karim Benzema avait accordé un entretien à Marca dans lequel il déclare que « (Didier) Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France ». Une mise à l’écart qui a également fait réagir Eric Cantona qui avait sous-entendu dans un entretien au Guardian que le sélectionneur de l’équipe de France ne convoquait pas le joueur car il était d’origine maghrébine. Des sortes médiatiques lourdes de conséquence pour Didier Deschamps qui a vu sa maison en Bretagne être taguée du mot « raciste ». Depuis cet épisode, le champion du monde 98 refuse de sélectionner Karim Benzema et se montre toujours aussi affecté des années après.

« Déplacé, ce n'est pas le mot. Le mot juste, c’est inacceptable »