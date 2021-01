Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Benzema envoie un message fort à Eden Hazard !

Publié le 24 janvier 2021 à 9h00 par La rédaction

Karim Benzema ne pouvait que féliciter Eden Hazard après sa performance convaincante dans la victoire du Real Madrid contre le Deportivo Alavés (4-1).

Eden Hazard n'a jamais pleinement satisfait les attentes du Real Madrid depuis son arrivée dans la capitale espagnole, en juin 2019. À l'époque, les Merengue avaient dépensé plus de de 100M€ pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Chelsea. Toutefois, souvent blessé, l'international belge a été critiqué plus d'une fois par la presse espagnole, mais a toujours bénéficié du soutien de Zinedine Zidane. Ce samedi, Eden Hazard a non seulement récompensé la confiance de son entraîneur, mais a également reçu les éloges de Karim Benzema...

« On a besoin de lui à son meilleur niveau »