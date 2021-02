Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Braut Haaland pourrait prendre tout le monde de court !

Publié le 1 février 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’Erling Braut Haaland est fréquemment annoncé sur le départ du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien n’aurait en réalité aucune intention de s’en aller.

Depuis maintenant plus d’un an, Erling Braut Haaland est l’attaquant à la mode en Europe. En effet, le natif de Leeds empile les buts du côté du Borussia Dortmund, chose qui lui a permis d’attirer les regards de grandes écuries européennes. De ce fait, des clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG ont été annoncés sur les traces du buteur norvégien. Ainsi, il est fréquemment annoncé qu’Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain, d’autant plus que cette session estivale des transferts sera la dernière au cours de laquelle il n’aura pas sa clause libératoire fixée à 75 M€ active. Le club de la Ruhr pourrait donc en profiter pour taper le gros lot en se séparant de son joueur à ce moment-là.

« Haaland n’a absolument pas demandé à quitter Dortmund pour le moment »